Мария Велева: Жените правят бизнес така, както живеят – с грижа за другия

Мария Велева е сред жените, които не просто изграждат успешен бизнес, а активно помагат и на други жени да намерят увереността да направят първата крачка към предприемачеството. С повече от 25 години опит в застрахователния сектор, тя управлява семейния застрахователен брокер „Балкан“, развиващ дейност в България, Румъния, Северна Македония и Албания.

Завършила EMBA по финанси в Sheffield University и магистратура по журналистика в СУ „Св. Климент Охридски“, днес тя е и председател на Дамска бизнес общност. Като ментор в националната програма за жени предприемачи Smart Lady Мария Велева работи с участничките върху мотивацията, увереното представяне и развитието на техните бизнес идеи. На 3 юни в „Интер Експо Център“ 15 от тях ще бъдат представени пред жури от сцената на „Арена на дамския бизнес“, чийто партньор в Първа инвестиционна банка. Най-големият форум за женско предприемачество у нас ви очаква с вдъхновяващи истории, практически съвети от бизнес лидери, срещи с клиенти и инвеститори, както и специална експо зона. Какво споделя Мария Велева за женското лидерство, смелостта да започнеш, ролята на общността и защо предприемачеството винаги започва с действие – вижте в интервюто.

- Г-жо Велева, с какво „Арена на дамския бизнес“ ще накара един обикновен човек да открие предприемача в себе си? И с какво ще вдъхнови тези, които вече имат идея за бизнес?

„Арена на дамския бизнес“ е финала на 6 месечната ни работа с жени- предприемачи от менторската програма Smart Lady - мястото, където те споделят развитието на проектите и бизнесите си, презентират себе си. Kрайната цел на тези презентации не е просто представителна, а намиране на конкретно развитие за съответния бизнес: търсене на клиенти, на финансиране, на партньори.

От друга страна, някои от менторите и някои от обучените от предходните години също споделят своето развитие. За всеки човек извън бизнеса активното споделяне на опит може да е „бутона“, който да натисне спусъка на предприемаческото мислене, защото знаете ли? Предприемачеството е заразително.

- Какво показва опитът ви като ментор в програмата за жени предприемачи Smart Lady – как израстват участничките пред вас?

С наша помощ момичетата си дават сметка как финансово ще изглежда техния бизнес след една, две години. Това понякога има ефект на кофа студена вода. Кофа, която, обаче, може да спестява години разочарования и загуби. Често виждаме най-сериозен напредък там, където студеният душ е бил най-силен. Понякога виждаме коренна промяна на проекта и бизнеса, или наблюдаваме как бизнесът се променя и израства. Участничките намират синергия по между си. Виждаме вече два вида продукти на участнички от две различни години, които се произвеждат от обучаеми с бизнес White Label.

- Успявате да се задържите на върха в един доминиран от мъже бизнес като застраховането. Как се постига това?

Преди 20 години, когато трябваше да ни гласуват като членове на международна организация в Амстердам , се наложи да презентирам пред 157 мъже-собственици на бизнес и 3 жени. Слушаха ме с уважение, но видях истинско облекчение в момента, в който представих съпруга си (бизнесът ни е семеен). 157 чифта очи се обърнаха, видяха го и когато са завъртяха обратно към сцената, видях доста по-приветливи погледи… За тези 20 години застраховането се промени. Благодарна съм, че живея в страна от ЕС, където застраховането се развива и от жени. В България около половината от застрахователните компании са менажирани от жени, както и редица от големите застрахователни брокери. Получавала съм подкрепа за международната ми дейност от колеги, дългогодишни мениджъри в застраховането и считам, че имам тяхното уважение.

- Жените често се стремят да бъдат „перфектно подготвени“ и се вглеждат максимално в детайла, преди да направят следваща крачка. Това помага или пречи в предприемачеството?

Предприемачеството е равно на действие. Прекаленото „изпипване“ на детайлите може да остави всеки проект извън правилното време. Личното мнение е, че предприемачът трябва да има “орлов поглед“ – да знае посоката, да направлява движението към нея, без да се фокусира върху всеки един детайл. Трябва да има правила, всеки служител да знае ясно какво се изисква от него и какво да направи, когато срещне непреодолими препятствия. Микроменажирането, спирането заради перфекционизъм, са едни от факторите, които могат сериозно да забавят и препятстват всеки бизнес. Разбира се, развитието не е на „всяка цена“ и качеството на услугата или продукта трябва да се следи постоянно.

- Виждате ли разлика в начина, по който жените и мъжете изграждат екипи и корпоративна култура?

Да, жените го правят така, както обикновено живеят - с грижа за другия. Мъжете са доста целево ориентирани и основният смисъл на дейността им е постигането на желания резултат, като обикновено в процеса самите те създават съревнователен момент, особено ако има други екипи, водени от други мъже. Според мен това са нормални разлики и мениджърите, когато управляват екипи, трябва да отчитат тези разлики.



- Жените в бизнеса често съчетават много роли едновременно. Как лидерите могат да изграждат устойчивост, без да стигат до прегаряне?

Жените – лидери трябва да търсят баланс – всяка според собствената си нагласа. Понякога това може да са по-кратки, но по- чести почивки, медитации, спорт, всичко, което помага на физическото отпускане на тялото и менталната релаксация.

- Колко важна е средата - ментори, общност, контакти - за развитието на женското предприемачество?

Благодарение на поканата от Гена Събева да се присъединя към „Менторите БГ“ и програмата Smart Lady, която Fibank подкрепя, осъзнах колко важна е средата. Жените могат много и са изключително способни, издръжливия и амбициозни. Често им липсва смелост да направят първата крачка. Понякога не са подкрепяни от семейството, родителите им се противопоставят на промяната от сигурна и често престижна работа на 8 часа към несигурния път на предприемачеството.

Във всички тези случаи подкрепата от общност – тази на менторите, на другите обучавани, може да е ключова за следващата крачка напред. Често стартиращите предприемачи имат нужда от съвет как да навигират семейната динамика с ново начинание, как да останат в хармонична връзка, когато мъжете им виждат как се справят. Имаме менторки, които работят с момичетата точно по тези въпроси. Често казвам, че семейната църква е по-важна от всякакви други начинания, и успехът, мирът в душата започват от там. Висш пилотаж и ключово за една дама е да остане силна в бизнеса, но в семейството водещ да продължава да бъде съпругът.

Жените могат много, но най-важното за тях не е самоцелният успех, а онзи успех, който е съчетан с домашното щастие.



- Виждате ли поколенческа промяна при младите жени предприемачи - по-смели ли са днес?

Мисля, че съвременното поколение млади хора- и мъже, и жени, са по-добри от нас като хора, по-състрадателни, по- отворени към околните, по-готови да се притекат на помощ. Всичко това може само да ни радва. Смелостта не е единственото качество за успешните хора и е чудесно, успокоително и окуражително, че съвременните предприемачи освен смелост, притежават и човешка доброта.

- Какво бихте казали на жена, която има идея и потенциал, но все още се страхува да започне?

Че съм отворена за среща. Не само аз, всяка от менторките, с които работя, съм убедена, че ще помогне с разговор. Че събитието, което организираме на 3 юни „Арена на дамския бизнес“ е форум, на който могат да се вдъхновят от други жени, които скоро са стартирали своята компания. Първата крачка е най-трудна, след това пътят е нелесен, но смислен, и е това, което създава благата на всяко общество.