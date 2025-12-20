IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
В кадър, с дъх на бензин: Десетки Дядо Коледа и Снежанки в София

20.12.2025 | 13:00 ч. 2
Снимка: БГНЕС

Десетки мотористи, преоблечени като Дядо Коледа, Снежанка и джуджета направиха коледно мото каране по улиците на София.

Мотористите тръгнаха от паркинга на НИМ в Бояна, а шествието им продължи по Околовръстния път на София, бул. „Цариградско шосе“, бул. „Витоша“, финалът е на „Патриарх Евтимий“. 

Традиционното коледно мото каране е организирано от най-голямата мотоорганизация в България - "София Райдърс". На „Патриарх Евтимий“ мотористите ще украсят коледно дръвче и ще раздадат подаръци. 

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

