Историята помни: 24 г. от трагедията в дискотека “Индиго”

При инцидента през 2001 г. загинаха 7 деца, 12 пострадаха

21.12.2025 | 15:02 ч.

Днес се навършват 24 години от трагедията пред дискотека "Индиго" в София. При инцидента през 2001 година загинаха 7 деца, а 12 пострадаха, стъпкани и задушени.

Всяка година на мястото на бившата дискотека се събират оцелелите от трагедията деца и родители на жертвите, за да си спомнят за погубените детски животи.

Охранителите Георги Василев и Анри Силаги са осъдени за трагедията пред дискотеката - глобата е в размер от 800 лева.

Бившият председател на Държавната агенция за младежта и спорта Цвятко Барчовски получи 3 месеца затвор с тригодишен изпитателен срок и глоба от 1500 лева, а управителят на заведението Ангел Николов – глоба от 3000 лева.

Делото беше връщано и започваше отначало няколко пъти. 

Вижте повече в репортажа на Bulgaria ON AIR.

