Репресиите срещу интернет в Русия дават обратен ефект

Владимир Путин има проблем. Въпреки почти 3 милиарда долара, похарчени за телевизионна пропаганда, Путин не е толкова популярен в Русия, колкото би искал да бъде. Повече от четири години след руската инвазия войната в Украйна продължава да се влачи. С цел да установи пълен контрол над Донбас, за което експертите все по-често казват, че ще отнеме години, Русия започна масивна атака срещу Киев, използвайки мощната си хиперзвукова ракета "Орешник".

Украинският президент Володимир Зеленски съобщи, че въздушната отбрана на страната му е пресекла 549 дрона и 55 ракети в една от най-големите атаки на Русия от началото на войната, пише Forbes. Може би това е отвличане на вниманието от проблемите с рейтинга на Путин. Автокрациите често инвестират в собствени проучвания на общественото мнение като пропаганден инструмент за демонстриране на легитимност. Но дори собственият държавен център за проучване на общественото мнение и фондацията за обществено мнение в Русия отбелязаха, че рейтингът на одобрение на Путин е спаднал от 74% през февруари до 65,6% през април, като доверието е спаднало с 7 пункта до 71% през същия период. Макар че в една демокрация тези рейтинги биха се считали за изключително високи, това са най-ниските нива, регистрирани от началото на войната с Украйна през 2022 г.

Промяната в методологията към интервюта от врата на врата доведе до повишение на одобрението само с един пункт.

Провеждането на проучвания е изключително трудно в авторитарни условия. На хората им е трудно да изразят истинските си мнения по чувствителни теми, без да се страхуват от репресии. Гражданите рутинно крият истинските си чувства и се ангажират с фалшифициране на предпочитанията си, което може да доведе до масивно надценяване на действителната подкрепа за диктатора. Освен това, в строго регулираните информационни среди гражданите имат ограничен достъп до точна или критична информация за режима. Центърът "Левада" е единствената независима организация, която редовно провежда проучвания в Русия, показващи как войната в Украйна първоначално е повишила рейтинга на одобрение на Путин до 87%, спрямо ниско ниво от 59% през 2020 г. Въпреки че все още е невероятно висока, подкрепата за Путин е спаднала с 8 пункта през последните няколко месеца, според Центъра. Човек би си помислил, че причината за този спад в рейтинга на одобрение на Путин е продължаващата война в Украйна.

Делът на руснаците, които имат роднини, участвали или участващи във военната операция, беше 15% през 2022 г., но днес е почти една трета. Половината от страната също е засегната от прекъсвания на електроенергията и отоплението, недостиг на лекарства и удари с дронове. Всъщност, цели 70% от руснаците се намират в обсега на украинските дронове. Освен това, макар Украйна да не печели войната, тя определено се справя по-добре, отколкото Путин очакваше - и е станала по-офанзивна. Обикновено помпозният парад за Деня на победата в Москва на 9 май трябваше да бъде съкратен поради страх от украинските дронове.

Или може би руснаците са отегчени от инфлацията. Цените се покачват постоянно, откакто Русия нахлу в Украйна, поради санкциите, но големите правителствени разходи първоначално прикриха нарастващите икономически последствия от войната. Заплатите не са успели да се изравнят с инфлацията и в началото на 2026 г. цените в супермаркетите се повишиха с 2,3%. Но още по-лошо за Кремъл е, че анкетираните руснаци оценяват, че инфлацията е нараснала с 15%, като повече от половината от анкетираните през април твърдят, че инфлацията е "много висока", докато други 30% я наричат умерена. И все пак истинският източник на руската тревога са прекъсванията на интернет, включително блокирането на Telegram и VPN-ите. Това започна сериозно през май 2025 г., но стана по-широко разпространено и често срещано от април 2026 г.

Дори руските влиятелни личности, които бяха невероятно подкрепящи войната в Украйна, нарушиха мълчанието си, отправяйки фини критики към елитите около Путин, което показва, че блокирането на интернет (а не инвазията в Украйна) беше последната капка. Малките предприятия бяха особено засегнати, като им беше невъзможно да поддържат връзка с клиентите си. Прекъсванията на интернет представляват колективно наказание, което оказва негативно влияние не само върху политическите опоненти и протестните групи, но и върху обществото като цяло. Русия преди блокираше само определени платформи и уебсайтове - стратегия, наричана "черни списъци".

В знак на отслабваща легитимност Русия вече премина към модел на "бели списъци" - прекъсва почти всичко, като оставя достъпни само избрана група услуги, за да упражнява по-голям контрол върху инфраструктурата. Прекъсванията на интернет обикновено са характерни за изключително репресивни авторитарни режими. Иран нареди прекъсвания многократно по време на избори и протести; Габон прекъсна интернет след военен преврат; а Куба прекъсна интернет след протести - и частичните прекъсвания са норма на острова. За да не остане по-назад, Мианмар налага едни от най-строгите ограничения на интернет в света. Това е част от нарастваща тенденция от началото на пандемията. През 2021 г. в 34 държави са били извършени 182 блокирания, докато през 2025 г. са налице поне 313 блокирания на интернет в 52 държави, което струва милиарди. Едно проучване установи, че между 2019 и 2021 г. блокиранията на интернет в 46 държави са довели до загуби в размер на над 20,5 милиарда долара.

Официално Русия твърди, че трябва да блокира приложенията за съобщения и интернет, за да попречи на украинските дронове да използват мобилните мрежи. Но това е оказало огромно въздействие върху обикновените руснаци, което е довело до прекъсвания в електронните плащания, сателитната навигация, банкоматите, услугите за доставка, работата онлайн, пекарството и ежедневната комуникация. Ироничното е, че Путин прекара години в изграждането на технологично свързана Русия като символ на модернизация и национална сила, само за да разруши тази свързаност в името на сигурността.

Ако войната в Украйна не е просто претекст за прекъсването на интернет, всичко това разкрива колко дълбоко конфликтът е променил живота в Русия в негативна посока. Едно проучване разкри, че руските респонденти, интервюирани в региони с по-голяма експозиция на прекъсвания напоследък, са по-склонни да подкрепят започването на мирни преговори, отколкото продължаването на войната. Проучванията показват, че руснаците считат регулирането на интернет за основната причина за тревога - дори повече от украинските атаки с дронове. Предишните форми на цензура можеха да бъдат заобиколени; прекъсването на свързаността прави съвременния живот почти невъзможен. Може би Путин е неспособен да се съотнесе с това; според информациите той не използва интернет и не притежава смартфон.

Изолацията на Путин и нарастващата разрив в близкото му обкръжение Путин също става все по-изолиран

- често срещано развитие в режимите с персоналистичен стил.

Путин е прекарал седмици в укритие в подземен бункер, обзет от страх от атентат или държавен преврат. Докато страховете от преврат са само пожелание на Запада, Путин навлезе в изключително труден период. Елитите - които държат ключа към подкрепата на всеки диктатор - са все по-разочаровани и има ясно разделение между службите за сигурност или силовиците и гражданските елити. Последните са особено разочаровани от Путин и има съобщения за нарастваща разрива между двете фракции по повод репресиите срещу интернет. Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков и първият заместник-началник на администрацията Сергей Кириенко се опитаха да отклонят Путин от налагането на такива строги ограничения от страх, че това ще доведе до обратен ефект, но без успех. Кириенко необичайно за него публично отбеляза:

"Невъзможно е да се забрани всичко", но Путин всъщност слуша само службите за сигурност. Путин е заобиколен от военни генерали, които му казват това, което иска да чуе - че Донбас ще бъде превзет до края на годината (налудничава прогноза) и че блокирането на интернет е необходимо зло. Това може отчасти да обясни необичайния спад в държавните проучвания - гражданското ръководство се опитва да изпрати послание, че блокирането на интернет е лоша идея. Въпреки това твърдолинейните представители на ФСБ остават непоколебими. Но това може да има обратен ефект. Съвременните успешни авторитарни режими често толерират ограничена цифрова отвореност, защото добрите резултати могат да поддържат политическата пасивност. Но като се намесва в ежедневните рутинни дейности, Кремъл рискува да предизвика именно онова недоволство, което се надява да потисне - знак, че не всичко е наред в Русия.