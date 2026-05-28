Осъдиха на доживотен затвор сириеца атентатор от Вилах

Окръжният съд в Клагенфурт, Австрия, осъди на доживотен затвор 24-годишния сириец, който на 15 февруари 2025 година уби 14-годишно момче и рани петима души при терористична атака в центъра на австрийския град Вилах, съобщава БТА.

Съдът прие искането на прокурора за максимално наказание, най-вече заради тежките утежняващи вината обстоятелства, включително особено мъчителния за жертвата начин на убийство, фактът, че убитото лице е непълнолетно, религиозния екстремизъм като мотив за атаката и др.

Няма разкаяние

Председателят на съда подчерта, че въпреки направеното самопризнание, изявленията на обвиняемия в съдебната зала изключват той искрено да се разкайва за действията си.

"Не искам да правя нищо", е заяви обвиняемият пред съда, като по този начин се е отказал от обжалване, коментира австрийското радио и телевизия ОРФ.

"Обвиняемият е решил да загърби всякаква емпатия и човечност", заяви прокурорът в заключителната си пледоария. Според него дори престоят в ареста не е довел до промяна в мисленето на обвиняемия.

По време на заседанието обвиняемият бе държан в специално заграждение от бронирано стъкло, като белезниците му останаха прикрепени към колан на кръста, информира ОРФ.

Радикализацията и терористичната атака

Обвиняемият произхожда от либерално семейство, в което не са извършвани молитвени ритуали. Той се радикализирал е в Австрия чрез социалните мрежи и е попаднал под влиянието на терористичната организация "Ислямска държава".

За една минута и 24 секунди обвиняемият е нападнал с нож шестима души на възраст между 14 и 33 години в центъра на Вилах. Сгъваемият нож с около десетсантиметрово острие е бил закупен специално за атаката. Първо е нападнал и убил 14-годишен ученик. След това обвиняемият е атакувал други минувачи. Четирима от оцелелите са получили животозастрашаващи наранявания, заяви прокурорът. Жертвите са били напълно случайни минувачи. Нападателят е искал да убие колкото се може повече хора. Доставчик на храна е блъснал нападателя с автомобила си и е предотвратил разиграването на още по-голяма трагедия.

През 2020 г. сириецът с кюрдски произход е получил убежище в Австрия. Той е посочил пред миграционните власти, че бяга от родината си, понеже се страхува за живота си и че в Сирия е щял да бъде мобилизиран в армията. В Австрия е живеел заедно с брат си и не е имал прояви, заради които да попадне в полезрението на полицията. От 2024 година той все повече се е изолирал и се радикализирал, гледайки пропагандни видеоклипове на "Ислямска държава" в интернет. Прокурорът говори за "мълниеносна радикализация".

Два дни преди нападението сириецът е записал видео, в което се заклева във вярност на "Ислямска държава".

На въпроса на председателя на съда какво има да каже в своя защита, обвиняемият отговори чрез преводач: "Вече казах всичко, нямам какво повече да допълня".

Той е признал вината си пред разследващите и е посочил, че целта на нападението му е била "да укрепи" ислямистката терористична групировка. На въпроса защо непосредствено преди ареста си се е усмихвал и е показал вдигнат показалец (т.нар. "Тауҳид пръст" - ислямски символ на монотеизма - единственият Бог е Аллах - бел.ред.), сириецът е отговорил, че е очаквал полицията да го застреля и така да "влезе в рая като мъченик“.

Освен това мъжът е казал пред разследващите, че е искал да убие повече хора - поне 10. Предварително е обмислял различни сценарии за атентата. "Имах други варианти, но за съжаление нямах достъп до други оръжия, като пояс с експлозиви, с който можех да убия повече хора", е разказал той.

Обвиняемият отговори отрицателно на зададения му в съда въпрос дали съжалява за деянието си.

"Единственото, за което съжалявам е, че не умрях", е казал той пред разследващите.

На зададения в съда въпрос дали би извършил подобно деяние отново, ако има възможност, той кимна утвърдително, информира ОРФ.