Радев се среща днес с Марк Рюте и Урсула фон дер Лайен

Премиерът Румен Радев е на визита в Брюксел, където се очаква да се срещне с генералния секретар на НАТО Марк Рюте, председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен и председателя на Европейския съвет Антонио Коща, предава БНР.

Министър-председателят е в белгийската столица от вчера, където се срещна с премиера на кралството Барт де Вевер.

Това е третата европейска визита на Радев в качеството му на премиер. Първата бе в Германия, а вчера той бе в Париж, където бе приет от френския президент Еманюел Макрон.

Преди срещата си с него, премиерът заяви, че

Европа е закъсняла с усилията за започване на преговори с Русия

и трябва да направи много бърза преоценка на своята стратегия и подход към този конфликт. Той подчерта, че стремежът за "мир чрез сила" и опитът за постигане на "конвенционална победа над най-голямата ядрена сила" крият риск от опасна ескалация на войната в Украйна.

В състава на българската делегация са вицепремиерите Александър Пулев, Иво Христов и Атанас Пеканов, както и министърът на външните работи Велислава Петрова и министърът на отбраната Димитър Стоянов.

Днес на визита в Брюксел е и унгарският премиер Петер Мадяр, който също ще се срещне с генералния секретар на НАТО Марк Рюте. Визитата на Мадяр при председателя на Еврокомисията Урсула фон дер Лайен не бе оповестена до снощи, когато се разбра, че тя все пак ще се състои, но в петък.