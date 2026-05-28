Жертвите от взрива в хартиения завод в САЩ станаха 11

Деветимата работници от хартиения завод в САЩ, които бяха обявени в неизвестност след аварията там, вероятно са загинали, съобщиха властите.

Огромен резервоар, съдържащ десетки хиляди галони силно корозивна течност, се срути в завода на компанията Nippon Dynawave Packaging в Лонгвю, щата Вашингтон, което е предизвикало мащабна аварийно-спасителна операция. Двама души загинаха на място, а търсенето на деветимата изчезнали е прекратено. Властите са преминали от спасителна операция в операция по издирване на телата, съобщи шефът на местната пожарна служба.

Аварията стана по време на смяна на работните екипи рано сутринта, когато резервоар с вместимост около 3.4 милиона литра, съдържащ т.нар. „бяла течност“, се е разкъсал. Това е силно алкален разтвор от натриев хидроксид и натриев сулфид, използван за разграждане на дървесни стърготини при производството на целулоза и хартия.

Разливът е нанесъл сериозни щети на сгради, оборудване и превозни средства

в района. Специализирани екипи продължават да работят на място, за да установят къде се намират изчезналите и да обезопасят зоната.

По думите на властите в резервоара все още има около 25 000 галона течност, но той е стабилизиран. Властите подготвят планове за допълнителни действия, включително възможно източване или укрепване на съда.

Губернаторът на Вашингтон заяви, че общността Лонгвю с население около 40 000 души е силно засегната и че това може да се превърне в най-тежката индустриална трагедия в историята на щата. „Когато има трагедия с такъв мащаб, последствията за хората, семействата и общността са огромни“, каза той.

Компанията Nippon Dynawave Packaging, дъщерно дружество на японската Nippon Paper Group, произвежда милиарди опаковъчни единици годишно и снабдява клиенти в Северна Америка и по света.