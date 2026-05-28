В Дивия запад: Куче простреля с пушка стопанката си

Полицаите в Небраска все още не могат да дойдат на себе си, след като се отзовали на стрелба по жена и установили по безспорен начин, че спусъкът е бил натиснат от куче.

По някакъв начин четириногият стрелец е гръмнал с оръжието, в което е имало зареден патрон.

Местната телевизионна станция KNOP News 2 съобщи, че полицията в град Скотсблъф е била извикана в местен магазин наскоро след съобщения за гърмеж. При пристигането си те открили пикап с пробита от изстрел врата и жена, която е била ранена в ръката, предаде bTV.

При разследването било установено, че стрелбата е станала, докато превозното средство е било паркирано до магазина. В колата е имало куче, което е било на задната седалка. Там била и пушката на водачката на автомобила.

По някакъв начин кучето е натиснало спусъка на пушката, в която се оказва, че има зареден патрон.

Жертвата е откарана в болница, макар и да не е сериозно ранена. В Небраска е незаконно да се шофира със заредена пушка в превозното си средство.