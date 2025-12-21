IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Красоти и мистерии на Калиакра: Говори археологът д-р Филип Петрунов

Ако се абстрахираме от суетата, много по-важно е да намерим път напред, добави той

21.12.2025 | 19:22 ч. 0
През 2024 година археолозите са събрали значителна колекция от различни бутилки от алкохол от 80-те години, които са консумирали туристите на Калиакра, благодарение на "Балкантурист". Това каза археологът д-р Филип Петрунов в предаването "Операция История".

"Закопали ги бяха тези шишета в едни пластове, които са наситени със средновековни материали. Разбивайки античните плочници, най-отгоре се оказаха и съвременни отпадъци", пошегува се археологът. 

В ефира на Bulgaria ON AIR той направи археологическа равносметка и разказа интересни подробности за Калиакра.

"В България няма кътче, където може човек да каже "Тук защо пък не е малко по-красиво". Калиакра е едно от местата, където всеки би казал, че е прекрасно кътче от природата. Самият цвят на скалата, която се е формирала, и богатият набор от минерали, които се съдържат в нея, дават един специфичен червен оттенък. А носът така навлиза в морето, че той от Античността е бил непреодолима точка при плаването по Черно море", обясни археологът. 

На финала той се обърна към зрителите на предаването: "Ако се абстрахираме от суетата, която ежедневно ни залива, много по-важно е да намерим път напред. Пожелавам на всички ваши зрители светли коледни и новогодишни празници, по-малко суета и да търсят пътя си напред." 

