Зелен билет и днес в София, високо е замърсяването на въздуха

Фините прахови частици са над нормата в почти целия град

22.12.2025 | 08:30 ч. 1
Снимка: архив, БГНЕС

Завишени нива на фини прахови частици има и тази сутрин в София.

Според данните на "Air Quality" в почти целия град замърсяването е над допустимите стойности от 50 микрограма на кубичен метър. Като най-високи стойности тази сутрин се отчитат в Божурище над 130 mg/m3, " Зона Б-19", където замърсяването е 3 пъти над нормата и "Младост" 1, съобщи БНТ.

И днес в столицата може да се пътува със зелен билет. Той е на стойност 1 лв, важи за целия ден и може да се купи с банкова карта в превозното средство, от шофьорите, онлайн през сайта на ЦГМ или от касите на градския транспорт. Не е валиден за нощния транспорт.

И днес паркирането в буферните паркинги на метрото е безплатно. Мярката се въвежда от общината, за да се поощри ползването на градски транспорт с цел да се намали трафикът в града, който допринася за замърсяването.

 

замърсяване на въздуха София зелен билет
