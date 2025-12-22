Божанов обвини Митов, че лъже за съкращенията в МВР

Депутатът от ПП-ДБ и съпредседател на "Да, България" Божидар Божанов обвини вътрешния министър Даниел Митов в лъжа за съкращенията във ведомството. Той направи това с пост в "X", цитиран от "Сега".

"Във връзка с нашите настоявания за реформи в МВР, преди време министърът на вътрешните работи беше казал, че "В последните 15 години съставът на МВР е бил намален с 12 хиляди души". Тъй като МВР системно лъжат за какво ли не, поисках данни от НОИ. За последните 15 години осигурените лица в МВР са намалели не са 12 хиляди, а с 3400", посочва Божанов.

Той вади и данни, че тенденция за намаляване е имало от 2007 до 2016 г. "От 2016 до 2025 г. броят расте през всяка година, с изключение на 2022 г. и 2023 г., когато на власт са нашите правителства. Намалението на заетите не е задоволително, но за кратките мандати явно поне е имало усилие", пише депутат от ПП-ДБ.