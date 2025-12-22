Мира Добрева за столетниците: Мъдро е да приемеш това, което не можеш да промениш

Мира Добрева е единственият телевизионен журналист в света с документална поредица за столетниците.

До този момент има срещи с над 100 столетници от Балканския полуостров и о-в Сардиния, а днес представя вече и втората си книга за тях "Столетниците 2: загадката на дълголетието".

"Моите срещи със столетниците са 150. Всяка среща със столетник е значимо събитие. Не срещам просто хора, които са станали на 100 години, не съм регистратор или НСИ. Издирвам специалните сред тези хора - хора с изумителни умения, които са успели да запазят свеж разсъдъка си", подчерта Добрева в "България сутрин".

Журналистът добави, че с учените опитват да разберат какво има в мозъците на тези хора, че те да остаряват като млади.

Добрева посочи пред Bulgaria ON AIR, че много често столетниците се чувстват, движат и разсъждават по-добре от техните синове и дъщери.

"Всички столетници си приличат по някои параметри. Еднакви с другите ги прави приемането на съдбата. Най-мъдрата мисъл е да приемеш това, което не можеш да промениш. Възрастта не ти отнема само от хубостта. Отнема ти от възможността да се движиш и общуваш с други хора на твоите години. Столетието ти отнема социалната среда", обясни журналистът.

Добрева уточни, че от всеки столетник се иска позволение да бъде документиран в книгата с разкази.

Тайната на дълголетието и здравословните навици

"Скромните хора, които наистина носят ценност в себе си, те не се надценяват и не смятат себе си за нещо значимо наистина. Столетието не само тежи, то боли, изолира, измъчва, отнема ти силите. През годините трябва да запазим разсъдъка си свеж и да не остаряваме като стари хора", каза още тя.

"Моите столетници не са хора като другите. Това са столетници, каквито никога повече няма да има - има родени в мазето, в сламата, на полето, има закърмени от коза. Тези хора не са държали смартфон в ръцете си", добави Добрева.

Тя отбеляза, че възрастните хора много обичат нашето съвремие, но се надяват да можем да запазим спомените за миналото.

"В Дубай потърсих исторически музей, място, в което да видя миналото на тези хора - такова няма. Те нямат история. А ние имаме история, която може да бъде предадена и през безценните думи на столетниците", даде пример авторът на книги.

Добрева изтъкна важността на знанието с какво се храним, за да не пречим на своя организъм.

"Превърнах се в журналист, за който не съм мечтала, но сякаш ми харесва да вниквам в душите на хората, нищо външно да не ме интересува. Изградих доверие през годините и ме допускат, даже ми се радват", сподели журналистът.