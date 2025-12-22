Оставиха в ареста Габриела и Красимир, обвинени за жестоки убийства на животни

Софийският градски съд остави в ареста Габриела Сашова и 35-годишния Красимир Георгиев, обвинени за тежки престъпления, свързани с мъчение и умъртвяване на животни. Двамата бяха привлечени като обвиняеми през март тази година.
Те могат да обжалват решението на съда.
Следващото заседание по делото е насрочено за 16 януари.
Окръжната прокуратура в Перник внесе обвинителния акт срещу двамата през ноември. Те са обвинени в сговор с цел извършване в страната и чужбина на престъпления по чл. 325 б, ал. 2 от Наказателния кодекс и по чл. 159, ал. 4; за проява на жестокост и противозаконно причиняване на смърт на гръбначни животни. Деянията са извършени по особено мъчителен начин за животните и с особена жестокост с цел създаване на порнографски материали.
Сашова и Георгиев са заснели - от март 2023 г. до декември 2024 г., множество видеофайлове за разпространение и сред международна аудитория срещу заплащане в размер от 130 до 700 евро.
Двамата бяха привлечени като обвиняеми през март тази година. Оттогава те са в ареста.