Стоил Моллов: Правителството в оставка изпълнява правомощията си до встъпването в длъжност на следващото

Независимо дали то е редовно или служебно, уточни той

22.12.2025 | 22:43 ч. 0

"Домовата книга" дава доста ограничени възможности на президента да избира служебен министър-председател. Напълно е възможна хипотезата нито един от посочените не се съгласи да изпълнява функциите на премиер, тъй като никой от тях не е длъжен да приеме покана или номинация от президента. Напълно е възможно министър-председателят в оставка да има възможността да си проведе изборите, което е един резултат, който би бил противен на духа на Конституцията.

Това каза конституционалистът Стоил Моллов в студиото на "Денят ON AIR".

Той поясни, че правителството в оставка изпълнява своите правомощия до встъпването в длъжност на следващото правителство, независимо дали то е редовно или служебно.

"Духът на българската Конституция е, че след като едно Народно събрание се окаже неспособно да излъчи редовен кабинет на третия път, то трябва да бъде разпуснато, или ще изпълнява правомощията си до полагането на клетва от новоизбраните народни представители. Оставането на власт на правителство в оставка или неформирането на служебно правителство не е желаният от Конституцията резултат", допълни Моллов в ефира на Bulgaria ON AIR.

