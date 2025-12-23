IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Служители на НСО дариха близо 26 000 лева на "Българската Коледа"

Тема на 23-ото издание на "Българската Коледа" e "В подкрепа на хронично и тежко болните деца"

23.12.2025 | 11:58 ч. 6
Служители на НСО дариха близо 26 000 лева на "Българската Коледа"

Близо 26 000 лева дариха служителите на Националната служба за охрана (НСО) в подкрепа на каузата на благотворителната инициатива "Българската Коледа", съобщиха от службата.

Сумата е рекордна, събирана досега от служителите на НСО в полза на кампанията и е с 9 000 лева повече спрямо предходното издание на инициативата под патронажа на Президента на Република България.

Тема на 23-ото издание на "Българската Коледа" e "В подкрепа на хронично и тежко болните деца".

Националната служба за охрана участва във всички издания на благотворителната инициатива и с ежегодния си принос служителите на НСО допринасят за устойчивите нагласи в подкрепа на дарителството в България.

Това се случи Dnes

НСО дарение Българската Коледа
