IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 39

Джип излезе от пътя, влетя в двор на къща в с. Градево

По чудо няма жертви

23.12.2025 | 11:20 ч. Обновена: 23.12.2025 | 11:23 ч. 3
Снимка: БГНЕС

Снимка: БГНЕС

Джип BMW се е отклонил от пътя, след което влетял в двор на къща в с. Градево, Симитлийско. По първоначлан информация най-вероятната причина за инцидента е загуба на контрол над управлението, вследствие на което автомобилът е излязъл извън пътното платно. 

По чудо няма жертви и пострадали, тъй като в двора не е имало хора, съобщи "Струма". 

Свързани статии

Нанесени са само материални щети. 

Джипът е вдигнат с кран, Причините за пътния инцидент се разследват 

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

джип с.Градево влетя в двор
Новини
Виж всички новини
България
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem