Джип излезе от пътя, влетя в двор на къща в с. Градево

Джип BMW се е отклонил от пътя, след което влетял в двор на къща в с. Градево, Симитлийско. По първоначлан информация най-вероятната причина за инцидента е загуба на контрол над управлението, вследствие на което автомобилът е излязъл извън пътното платно.

По чудо няма жертви и пострадали, тъй като в двора не е имало хора, съобщи "Струма".

Нанесени са само материални щети.

Джипът е вдигнат с кран, Причините за пътния инцидент се разследват