Москва игнорира победата на "Господин Никой срещу Путин" на Оскарите ВИДЕО

Кремълската пропаганда обикновено бързо приветства руските победи, от спортни постижения до напредък на бойното поле в Украйна. Тя обаче беше забележимо тиха по отношение на филм на руски режисьор, спечелил Оскар за най-добър документален филм на церемонията този уикенд в Холивуд.

"Г-н Никой не е срещу Путин", който е тайно заснет от Павел Таланкин, бивш училищен видеооператор в Челябинска област на Русия, изобразява индоктринацията на децата след началото на пълномащабната война на Москва в Украйна през 2022 г.

Филмът показва как децата в училище № 1 в индустриалният град Карабаш, са били лъгани от учители, които са им казвали, че Украйна е нацистка държава, имало е посещения от членове на наемническата група Вагнер и дори са били обучавани как да хвърлят гранати. Таланкин напуска Русия през 2024 г. с кадрите за документалния филм и сега живее в Чехия.

Свързани статии Господин "Никой", който се изправи срещу Путин и стана холивудска звезда

В своя обзор на носителите на Оскар, Интерфакс, ТАСС и Риа Новости, руските държавни информационни агенции, изброиха 23 от 24-те награди, но не споменаха "Господин Никой срещу Путин". Държавната телевизия също игнорира успеха на филма.

В речта си при приемането на статуетката Таланкин призова за край на всички войни.

"В името на нашето бъдеще, в името на всички наши деца, спрете всички тези войни сега", каза той.

Дмитрий Песков, говорителят на Кремъл, отказа да коментира наградата "Оскар" за филма, казвайки:

"Трябва поне да разберете за какво става въпрос, преди да коментирате, така че засега ще се въздържа от каквито и да било коментари."

Таланкин преди това беше наречен "Юда" от прокремълските медии заради филма. Решението да се покажат сцени с деца без разрешението на родителите им също беше критикувано. Никита Михалков, руски режисьор, спечелил "Оскар" през 1994 г. за "Изпепелени от слънцето", игрален филм за чистките на Сталин, нарече Таланкин "предател".

Наградата "Оскар" за филма "Никой срещу Путин" беше критикувана и от някои украинци, които поставиха под въпрос решението да се отличи руски режисьор, въпреки ясното противопоставяне на Таланкин на войната, пишат от The Times.

Руските държавни медии съобщиха, че Шон Пен, който спечели наградата за най-добър поддържащ актьор за ролята си в "Една битка след друга", не е присъствал на церемонията по връчването на наградите "Оскар", но не споменаха факта, че отсъствието му е поради посещението му в Украйна.

Пен се срещна с президента Зеленски в неделя в Киев. Пътуването му беше пазено в тайна до пристигането му с влак в украинската столица.

"Сега можем да го кажем официално: Шон Пен избра Украйна пред Оскарите!", написа държавният железопътен оператор на Украйна.

Пен е пътувал няколко пъти до Украйна от началото на руската инвазия през 2022 г.

"Шон, благодарение на теб знаем какво е истински приятел на Украйна", каза Зеленски.

"Господин Никой срещу Путин" не е първият документален филм, носител на "Оскар", който е бил игнориран от Русия. През 2023 г. държавните медии не съобщиха, че филмът "Навални", за опозиционния политик, който по-късно почина в арктически затвор, е удостоен с "Оскар", а през 2024 г. не споменаха успеха на "20 дни в Мариупол" - документалният филм, който показа нападението на Русия срещу украинския пристанищен град.

Въпреки че Москва някога е финансирала филми, критични към Русия при управлението на Путин, тя оттегли подкрепата си през 2014 г. след излизането на "Левиатан" - международно признат филм за борбата на един човек срещу корумпирани служители, режисиран от Андрей Звягинцев.

Владимир Медински, който по това време беше министър на културата, заяви, че Москва вече няма да финансира филми от типа "Русия е скапана" след "Левиатан". Медински е водещ преговарящ в преговорите с Киев за войната в Украйна.