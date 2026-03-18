Брадли Купър ще режисира предисторията на "Бандата на Оушън"?

Брадли Купър, който вече води разговори да си партнира с Марго Роби в предисторията на "Бандата на Оушън" ("Ocean’s 11"), сега е и сред основните имена за сценарист и режисьор на проекта на Warner Bros.

Новината идва, след като режисьорът на "Туистърс" ("Twisters") Лий Айзък Чънг наскоро се оттегли от проекта, след като преди него към филма беше свързван и Джей Роуч. Ако Брадли Купър официално поеме режисурата, продукцията, зад която стои LuckyChap на Марго Роби, ще запази шанса си да влезе в снимки преди края на годината. Това би бил четвъртият му пълнометражен филм като режисьор след "Роди се звезда" ("A Star Is Born"), "Маестро" ("Maestro") и миналогодишния "Is This Thing On?".

Очаква се историята да се развива преди събитията в казино комедията от 2001 г. "Бандата на Оушън" ("Ocean’s Eleven") с Джордж Клуни, Мат Деймън, Брад Пит и Джулия Робъртс. Кари Соломон е написала вариант на сценария за предисторията, за която се твърди, че ще ни върне в Европа през 60-те години, пишат Variety и Puck.

Оригиналният "Бандата на Оушън" излиза през 1960 г. с Франк Синатра, Сами Дейвис-младши, Джоуи Бишъп, Питър Лоуфорд и Дийн Мартин. По-късно филмът на Стивън Содърбърг ражда още две продължения - "Бандата на Оушън 2" ("Ocean’s Twelve") от 2004 г. и "Бандата на Оушън 3" ("Ocean’s Thirteen") от 2007 г. - както и рестарта "Бандитките на Оушън" ("Ocean’s Eight") от 2018 г. със Сандра Бълок, Кейт Бланшет, Ан Хатауей и Риана.

Междувременно Джордж Клуни също подготвя нов филм от поредицата, в който се очаква да се завърнат Джулия Робъртс, Мат Деймън, Брад Пит и Дон Чийдъл, а фокусът ще бъде върху групата вече като остаряващи престъпници.

"Имаше нещо много привлекателно в идеята, че вече сме твърде стари да правим това, което правехме някога, но все още сме достатъчно умни, за да знаем как да се измъкнем. Изгубили са една крачка, затова ще трябва да намерят начин да заобиколят ограниченията си", каза Клуни пред Variety миналата година.

Предисторията на "Бандата на Оушън" е само един от няколкото проекта, които LuckyChap разработва с Warner Bros., след като продуцентската компания подписа first-look договор след успеха на "Барби" ("Barbie"), който донесе 1,4 млрд. долара в световния боксофис и номинация за "Оскар". Миналия месец компаниите представиха версията на Емералд Фенел на класиката "Брулени хълмове" ("Wuthering Heights"), а следващият им проект е нов прочит на "Attack of the Fifty Foot Woman" ("Атаката на 15-метровата жена") с Тим Бъртън.