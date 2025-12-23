IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Кампанията "Чистата Коледа" ще чисти плажовете на Аркутино и Ахтопол

При всяко почистване се събират около половин тон отпадъци от плаж

23.12.2025 | 14:45 ч. 1
Bulgaria ON AIR

Bulgaria ON AIR

Кампанията "Чистата Коледа" продължава и тази година. Освен време за празници, е време и за чиста природа и традиционното коледно почистване на различни плажове. 

Тази година ще почистим плаж на Аркутино на 26 декември, а другият плаж е в Ахтопол - на 27 декември, съобщи организаторът Никола Бобчев в "България сутрин".

Тази година включваме допълнително "Книги за смет". Всеки може да си вземе книги от нашата плажна библиотека", отбеляза Бобчев.

Той увери, че всичко за почистването е осигурено - ръкавици, чували, коледна музика. 

"Нужно е само добро настроение. Дядо Коледа в мое лице ще е на плажа. Много хора спазват традицията с коледните шапки, пуловери и чорапи. Хубаво е да има коледен дух", каза още Бобчев за Bulgaria ON AIR.

Той добави, че при всяко почистване събират около половин тон отпадъци от плаж. Тази година мотото на кампанията е въвеждане на депозитна система за бутилките в България.

По думите на Бобчев хората стават все по-свързани с природата и Черно море. Всяка година все повече хора се включват в кампаниите за почистване.

Част от отпадъците са от Турция и Румъния, довлечени до нашите брегове от теченията, посочи Бобчев.

"Идват много семейства с деца, което много ни радва. За децата сме осигурили образователни материали за Черно море. Опитваме да свържем кампанията с образователни дейности. Хората идват и с домашните си любимци на плажа", добави той.

