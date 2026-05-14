Еврото, цените и властта: Накъде върви държавната намеса?

Коментар на проф. Милена Стефанова и доц. Иво Инджев

14.05.2026 | 23:45 ч. 3

Цените растат, покупателната способност пада, твърди новата власт, а държавата влиза все по-дълбоко в опита да овладее пазара. На този фон управляващите ускоряват приемането на законите, свързани с въвеждането на еврото и контрола върху цените, с амбицията още през юли парламентът окончателно да приеме новите текстове. 

Официалният мотив е подготовка за еврозоната, но зад него вече се очертава много по-голям спор – докъде може да стигне държавната намеса в икономиката.

Управляващите говорят за защита на потребителите и борба със спекулата чрез по-строг контрол, по-високи санкции и наблюдение върху цените. Критиците обаче предупреждават, че под формата на “справедливи цени“ държавата може постепенно да започне да определя кое поскъпване е допустимо и кое не. Именно тук се появиха и първите пукнатини в мнозинството.

Паралелно с това темата за еврото вече не е само икономическа. "Възраждане“ отново настоява за референдум, а спорът все повече се превръща в политически тест за доверието към институциите и европейската посока на страната.

Същевременно напрежение има и по темата за съдебната система и влиянието на неформалните мрежи във властта, след отказа на управляващите да подкрепят парламентарна комисия за случаите “Еврото“ и “Нотариуса“.

Така България влиза едновременно в икономически, политически и институционален сблъсък – в момент, в който трябва да убеди обществото, че преходът към еврото ще донесе стабилност, а не нова несигурност.

А по-малко от седмица след старта на работата на кабинета „Радев“ видяхме и първата оставка на заместник-министър. 

Дебат в “Диретно” за ударната законодателна дейност на новата власт и управленския хоризонт на кабинета с проф. Милена Стефанова, политолог и преподавател в СУ и доц. Иво Инджов, медиен и политически анализатор. 

Тагове:

еврозона инфлация цени съдебна реформа кабинета Радев Директно Bulgaria ON AIR
