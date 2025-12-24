IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Шести блок на АЕЦ "Козлодуй" отново е включен към енергийната система

Пети блок работи по график

24.12.2025 | 15:20 ч. 10
Снимка: БГНЕС

Снимка: БГНЕС

На 24 декември в 11:22 часа шести блок на АЕЦ „Козлодуй” бе включен в електроенергийната система на страната. Съгласно изискванията на технологичния регламент натоварването на ядрената мощност ще се извършва поетапно, съобщиха от централата.

След преминаване на необходимите изпитания, анализи и проверки, извършени от независими организации, са подменени дефектиралите защитни мембранни устройства на сепаратор паропрегреватели на турбината, разположени в конвенционалната, неядрена част на блока.

Пети блок на АЕЦ „Козлодуй” работи по график.IБГНЕС

АЕЦ Козлодуй шести блок
