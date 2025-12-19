IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Нова повреда: Шести блок на АЕЦ "Козлодуй" може би пак ще бъде спрян

Само преди четири дни дни блокът бе спрян превантивно заради подобен проблем

19.12.2025 | 16:12 ч. 6
Снимка: БГНЕС

Шести блок на АЕЦ "Козлодуй" може да бъде спрян отново заради дефект в предпазно устройство в турбината, която се намира в неядрената част на блока.

Само преди четири дни дни блокът беше спрян превантивно заради подобен проблем, но повредата бе бързо отстранена и ден по-късно беше пуснат отново.

Централата все още не е решила кога да спре блока за подмяна на дефектиралата мембрана.

Няма опасност за хората и за околната среда, каза за БНР председателят на агенцията за ядрено регулиране Цанко Бачийски.

"Скъсана е мембрана на сепаратор паропрегревател. Това е неядрената част. Кога ще бъде отстранен, това ще реши централата. По принцип нищо не налага аварийно спиране на блока. Няма никаква опасност. Радиационната обстановка е нормална", увери Бачийски.

