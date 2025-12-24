IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Заедно на Бъдни вечер в село Обединение: Какво да научим от традициите?

Всяко семейство се събира на трапезата в очакване на раждането на Исус Христос

24.12.2025 | 15:38 ч. 12

На най-светлия християнски празник по традиция всяко семейство се събира на трапезата в очакване на раждането на Божия син - Исус Христос. 

Ястията трябва да са нечетен брой, а от векове този свят ден протича със строго спазвана обредност. 

Телевизия Bulgaria ON AIR разказва за традициите в село Обединение.

"На питката трябва има изобразено всичко, което символизира плодородието – и къща, и пълен клас, грозде трябва да има, слънце и животни, за да може да е плодородна годината", казва самодейката Светла Горанова 

"Обикновено се правят от сухи чушки, които предварително сме накиснали в малко водичка. Бобче сме кипнали, след това сме го сварили, с главичка лук, малко подправки - чубричка, червено пиперче...", споделя Геновева Василева, самодейка към НЧ "Мита Стойчева".

На Бъдни вечер се правят и постни сармички - те се приготвят от булгур, ориз, стафидки и кисело зеле плюс подправки, разкриват местните хора.
По време на вечерята не се става от масата

Семействата спазват стриктно традициите от векове. Традицията повелява по време на вечерята да не се става от масата, а в огъня през цялата нощ да гори дъбово или крушово дърво. То е наречено Бъдник.

Най-възрастната жена прикадява трапезата, за да може да я благослови и тогава вече започват да се хранят хората, уточняват местните.

Ако някой стане от трапезата, трябва да ходи приведен, за да може житните класове да са пълни. 

