IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 42

Три села в Монтанско са без ток заради авария

Екипите се надяват до 16 часа да отстранят повредите

25.12.2025 | 13:23 ч. 3
Три села в Монтанско са без ток заради авария

Заради авария от тази сутрин три села в област Монтана, община Георги Дамяново, са без ток, съобщи областният управител на Монтана Калин Хайтов.

Електричеството е прекъснато в Дълги Дел, Дива Слатина и Говежда, които се намират в подножието на Стара планина. Екипите на електроразпределителното дружество работят на терен въпреки тежките атмосферни условия и се надяват до 16 часа да отстранят повредите.

В повечето селища на област Монтана към момента продължава да вали сняг и мокър сняг, температурата е около и малко под нулата. Всички пътища са проходими при зимни условия, препоръчва се да се шофира внимателно и съобразно зимната обстановка, обяви областният управител.

От Областното пътно управление в Монтана съобщиха, че по пътищата на региона чистят и опесъчават 43 машини.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.
Новини
Виж всички новини
България
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem