IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 47

Катастрофа с жертва затвори главния път Габрово – Севлиево

Пътният инцидент е станал около 15:35 ч. в района на с. Новаковци

26.12.2025 | 18:06 ч. 0
БГНЕС

БГНЕС

Катастрофа с жертва затвори главния път Габрово – Севлиево. Това потвърдиха за БТА от Областната дирекция на МВР в Габрово. 

Пътният инцидент е станал около 15:35 ч. днес в района на село Новаковци. Причините за инцидента се изясняват. От полицията призовават шофьорите да се съобразяват със зимната обстановка. 

Пътните настилки са предимно мокри, частично заледени по усойните места, предупредиха по-рано днес от Агенцията "Пътна инфраструктура".

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

Катастрофа жертва
Новини
Виж всички новини
България
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem