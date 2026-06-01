Проведе се четвъртият детски плувен турнир за купата на "Св. св. Константин и Елена"

"Аквахаус Термал & Бийч" беше домакин на четвъртото издание на детския плувен турнир за купата на курорта. Събитието, организирано в партньорство с дирекция "Спорт" към Община Варна, събра млади таланти на възраст между 8 и 12 години.

В надпреварата се включиха състезатели от плувните клубове "Астери", "Торпедо", "Делфин" и "Оренда". Момчетата и момичетата мериха сили в пет дисциплини: 100 метра съчетано плуване, както и 50-метрови дистанции в стиловете бътерфлай, гръб, бруст и свободен стил.

Отборът на "Торпедо" демонстрира изключителна подготовка и екипен дух, което му донесе заслужената купа на турнира.

Всички победители и финалисти бяха отличени с купи, медали и награди, осигурени от дирекция "Спорт" към Община Варна и "Аквахаус Термал & Бийч".

Поздравяваме всички млади плувци за тяхното усърдие и забележителен спортен дух, които демонстрираха по време на състезанието. Страстта им към плуването е вдъхновяваща!