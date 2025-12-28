Изповедта на една жена за домашното насилие: Цяла година мълчание и живот в страх

Според данни на МВР регистрираните престъпления в условия на домашно насилие за лека телесна повреда от началото на тази година са общо 189.

Пред телевизия Bulgaria ON AIR Олга споделя с мъка, че е преживяла домашно насилие. Тема, която, според нея, остава увита в мълчание и страх за много жени и мъже у нас.

Тя казва, че не се срамува и не се страхува да говори за случилото се, но признава, че е минала една година преди да събере сили да потърси подкрепа и да разкаже публично за преживяното.

По думите ѝ през този период е опитвала да промени ситуацията сама, надявайки, че обстановката ще се подобри. Тя отбелязва, че много жертви на домашно насилие се страхуват да подават сигнали – както заради стигмата, така и заради липсата на достатъчно обществена подкрепа.

"Мисля, че все пак има някакво напредване в тази насока, но все още хората, претърпели домашно насилие, не говорят достатъчно за това", отбеляза Олга.

Според нея е необходима сериозна промяна в нагласите на обществото, за да се създаде среда, в която пострадалите да се чувстват разбрани и защитени.

