Българите зад граница доказват силата на общността, хорото е феномен

11 години пътуващият събор "На мегдана на другата България" събира българите в чужбина. Последното му издание завърши преди няколко дни в Мюнхен.

В предаването “България сутрин” гостува Райна Манджукова, изпълнителен директор на Изпълнителната агенция за българите в чужбина, която твърди, че съборът е апогей на доказателството, че българите в чужбина могат да бъдат единни зад кауза, която ги сплотява.

“В случая тази кауза е българският фолклор. Съборът става все по-масов всяка година. 11-то издание на събитието е рекордно: 120 ансамбъла, 21 държави, над 4000 българи бяха в Мюнхен", добави Манджукова.

Тя е категорична, че съборът отдавна е надхвърлил границите на културно събитие за представяне на танци и песни: "Тези хора имат необходимост да бъдат заедно.

"Българското хоро е феномен, но това е видимата част. Българската култура в чужбина не е само фолклорът, имаме много музиканти, художници, да не забравяме училищата", подчерта Манджукова пред Bulgaria ON AIR.

Тя отбеляза, че участие в събора са взели и току-що създадени ансамбли, които са научили едно хора. "Но те са там и идват със собствени средства. Взимат си отпуски, за да бъдат заедно. Имахме ансамбъл и от Република Южна Африка", добави Манджукова.

Според нея в тези ансамбли играят хора, които ако бяха останали в България, никога нямаше да играят народни танци. Агенцията за българите в чужбина ги подкрепя чрез внимание и малка финансова помощ.

"Парите трябва винаги, но за тези хора по-важното е вниманието. За тях Райна Манджукова и колегите сме България. В техните очи образът на България е по-идеализиран, но не много. Интересуват се от процесите, които текат в страната", каза още Манджукова.

Тя изтъкна, че през последните години българите в чужбина са изключително ценни помощници при провеждане на изборите.

Манджукова не подмина факта, че сънародниците ни зад граница са изиграли огромна роля за победата на Дара на "Евровизия" във Виена.

