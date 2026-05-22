BGONAIR Live Новини Днес | 79

Пожар във Варна: изгоряха три шатри на кмета Коцев в Морската градина

При първоначалните огледи не са открити улики за умишлен палеж

22.05.2026 | 15:30 ч.
Снимка: БГНЕС

Три шатри към заведението на кмета Благомир Коцев в Морската градина са напълно изгорели тази нощ. Сигнал за инцидента е подаден в 03.36 часа, пише chernomore.bg.

Изгорелите съоръжения са част от комплекс "Хоризонт" и са изградени върху поляна, която Областна администрация твърди, че е държавна земя, неправомерно завзета от семейния бизнес на градоначалника. По случая се води и дългогодишна съдебна сага.

При първоначалните огледи не са открити улики за умишлен палеж. Има сведения за настъпило късо съединение.

Разследването и огледите на място продължават.

Благомир Коцев Варна шатри палеж
