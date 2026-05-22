Задържаха мъж за серия грабежи от коли, той вади нож на полицаите

Осъждан е преди за грабежи и е излязъл от затвора в края на март

22.05.2026 | 15:52 ч. 11
Снимка: архив, БГНЕС

В края на април са подадени няколко сигнала за разбити автомобили, паркирани пред търговски обект. По случая е задържан 68-годишен мъж, осъждан преди за грабежи и излязъл от затвора в края на март, каза Бисер Иванов, началник на сектор "Криминална полиция" в Шесто районно управление към СДВР.

Той допълни, че днес около 8:30 ч. мъжът е забелязан да се движи между автомобилите на паркинга. 

При ареста му той е извадил нож срещу полицаите, а те използвали тейзър за самозащита.

По думите на Иванов мъжът има над 30 регистрации в полицията. Подбирал е автомобилите на случаен принцип, като от тях е взимал техника. 

По случая се води разследване, предаде БТА.

 

Тагове:

разбити автомобили грабежи търговски център
