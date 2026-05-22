Нови правила за психотерапевтите: Ще се променят ли грижите за пациентите

Какви промени очакват пациентите и специалистите след внесените от Министерството на здравеопазването нови наредби за регулация на психотерапията у нас - коментира клиничният психолог Михаил Михайлов в предаването "България сутрин".

"Това са проекти. Още не са влезли в сила тези текстове. Публично обсъждане не видях аз. Те касаят психотерапията и психотерапевтите, които ще практикуват в лечебни заведения", каза Михайлов. "Ако сега психотерапевтът трябва да завърши своята магистратура "Клинична психология", което е около две години и половина с практиката, и да специализира дадена школа, което е минимум 4-5 години... Сега за тези, които искат да практикуват психотерапия в болницата, освен тази магистратура трябва да направят следдипломно обучение 3 години в медицински университет по същата специалност, плюс 4-5 години по съответната школа. Имаме вече 9-10 след бакалавър. Това са общо 15 години, за да може някой да прилага психотерапия в болнично заведение, при положение, че социалните педагози само с бакалавър и с 4 години обучение по школа могат да правят същите неща", коментира Михайлов.

По думите му към монета никой от колегите му терапевти "не се е засилил толкова" да работи в болници,

а предпочитат частната практика.

"Странно звучи и едно изречение, в което се казва, че психотерапевтичната школа е като продължаващо медицинско обучение. Тя никога не е била такова. Въпросът е какво ще става. Асоциациите, които правят това обучение, са НПО-та. Сега ще станат част от Министерството на здравеопазването, което е абсурдно", посочи клиничният психолог пред Bulgaria ON AIR.

Сега за първи път се регламентира и психологическата подкрепа за самите специалисти.

"В една от точките има, че специалистите психолози, които биха могли да указват превенция на бърнаут в самите болници, трябва да отговарят на критериите. Те са две точки - да психотерапията и за превенцията на бърнаут", отбеляза Михайлов.

Промените предвиждат и актуализация на психиатричната грижа за деца.

Но въпрос тези наредби ще повишат ли доверието към психотерапевтите и психолозите, Михайлов отговори, че целта на една регулацията е хората да знаят, че отиват наистина при специалист, но зад тази цел има и други цели, които "объркват сметките през годините".