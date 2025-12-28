1023 тона битови отпадъци извозени от кварталите "Изток", "Изгрев" и "Дианабад" през декември

Общо 1023 тона битови отпадъци са събрани за един месец от столичните квартали "Изток", "Изгрев" и "Дианабад", съобщава кметът на район "Изгрев" Делян Георгиев на страницата си във Facebook.

В началото на декември районната администрация създаде организация за събиране на отпадъците с финансовата подкрепа на Столична община. Район "Изгрев" е почистван от пет големи специализирани камиона.

От "Изток", "Изгрев" и "Дианабад" са събрани 32 тона едрогабаритни отпадъци (дивани, матраци, тоалетни чинии, шкафове, печки и др.), 56 тона рециклируеми отпадъци от цветните контейнери за хартия, пластмаса и стъкло. Събрани са и 14 тона незаконно изхвърлени строителни отпадъци от ремонтни дейности.

Като вземем предвид огромните количества отпадък и факта, че само в "Изгрев" от всички засегнати от кризата райони работи със собствена техника, екипи и хора, без да бъдат ангажирани гражданите, това е колосално постижение, с което можем да се гордеем, коментира районният кмет в социалната мрежа. Той отбелязва, че в района има ежедневни трудности, някои проблеми и забавяния, но няма криза със сметопочистването и сметоизвозването.

На 1 декември в районите "Изгрев", "Подуяне" и "Слатина" (Зона 3) влезе в сила временна организация на сметосъбирането поради изтичане на договора с ДЗЗД "Грийн Партнърс" на 30 ноември и забавяне на новата обществена поръчка на Столичната община, чието решение е обжалвано пред Комисията за защита на конкуренцията (КЗК).