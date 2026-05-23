5 прически, които са лесни за поддържане

Ако сте от дамите, които не обичат да посещават често фризьора, то някоя от следващите прически е точно за вас. Вижте какво да изберете, за да си спестите не само пари, но и време:

Бретон с подчертани лицеви пластове

Може би си мислите, че бретонът не е лесна за поддръжка прическа. Но с няколко подчертани лицеви пласта до него, той расте доста безпроблемно и няма да ви се налага да го подстригвате често.

Разделете го на две части, за да създадете бретон тип „завеса“, или го сложете на едната страна, за да имате страничен бретон. След това, ако решите сериозно да го „отгледате“, той ще започне да изглежда по-скоро като дълги пластове, които се сливат с останалата част от косата ви.

Съвет: инвестирайте в термо четка – това е най-бързият начин да оформите бретон, независимо как го правите.

Лоб с път по средата

Лобът винаги е добра идея, независимо от типа или текстурата на косата ви.

Тази средно дълга прическа е достатъчно дълга, за да се издърпа назад (ако не обичате честото стилизиране), но няма същите ограничения за оформяне като къс боб. С път по средата и „тъпи“ краища, той е семпъл, но шик.

