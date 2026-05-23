Вучич спря влаковете в Сърбия заради протеста в Белград тази вечер

Грандиозният протест срещу управлението на сръбския президент Александър Вучич започна в 18:00 часа местно време на централния столичен площад „Славия“, но хиляди граждани и студенти все още пристигат към основното място от няколко посоки. Граждани от други части на Сърбия идват организирано в столицата.

Преди да пристигнат на основното място на площад „Славия“, граждани и студенти се събираха на няколко места в Белград, а граждани от други части на Сърбия пристигнаха организирано в столицата.

Полицаи в кордон охраняват мястото на протеста, а десетки микробуси, превозили поддръжници на властта, са наредени зад Президентството.

Депутатът от Сръбската прогресивна партия (СНС) Владимир Джуканович призова по-рано в социалната мрежа X (X) всички, които подкрепят политиката на сръбския президент Александър Вучич, да „игнорират циркаджийските хора, които ще отидат днес на „Славия“.

Сръбският президент Александър Вучич демонстрира най-тежката форма на авторитарния си режим като спря всички влакове, водещи към Белград и затвори някои от основните пътища в Сърбия.

Спирането на влаковете започна още тази сутрин и има за цел максимално да затрудни студентския протест, който трябва да започне на централния площад в сръбската столица „Славия“ в 19.00 часа българско време. Това ще бъде една от първите прояви след няколко месеца затишие на демонстрациите срещу режима на Вучич, които избухнаха след падането на козирката на жп гарата в Нови Сад на 1 ноември 2024 г. Трагедията отне живота на 16 души.

Спирането на влаковете и до момента не е получило обяснение от националната железопътна компания „Сърбия воз“. На официалния сайт е качено кратко съобщение, че от 4.15 часа тази сутрин има спиране на влаковете в цялата железопътна мрежа на страната.

В същото време Вучич организира в съседна РС Македония и по-точно в град Куманово митинг в собствена подкрепа. На него със сръбски лозунги, плакати, музика и знамена, няколкостотин души преминаха през центъра на града и скандираха в полза на Вучич. Официален организатор на този митинг-събор е сдружението „Мир, съгласие и стабилност“, съобщава БГНЕС.