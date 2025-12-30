СДВР с мерки в новогодишната нощ в столицата

СДВР излезе с подробности какви мерки за сигурност ще бъдат предприети в новогодишната нощ. Традиционно на площад “Батенберг” в София ще има празничен концерт. Той ще в 21:30 часа.

Традиционно на площада няма да бъдат допускани лица във видимо неадекватно състояние, както и такива с опасни предмети. Движението в центъра на столицата ще бъде ограничено във връзка с провеждането на концерта.

Главен комисар Иван Георгиев разясни пред Нова тв, че СДВР и Главна дирекция “Жандармерия” предприемат засилени мерки за сигурност и пътна безопасност. Организацията по обезопасяването на събитието е започнала още вчера. Екипи на “Пътна полиция“ са освободили от паркирани автомобили района на площад “Батенберг“.

Преустановено движение

От 19:00 часа на 31 декември ще бъде преустановено движението по бул. “Цар Освободител“ в участъка от площад “Независимост“ до ул. “Раковски“. По същото време ще започне и ограничаването на трафика в съседните улици, а достъпът на зрители ще се осъществява през шест обособени пропускателни пункта. Те ще бъдат разположени на бул. “Цар Освободител“ при БНБ, на площад “Желю Желев“, от източната и западната страна на Националната художествена галерия, на бул. “Цар Освободител“ преди кръстовището с ул. “Бенковски“, на ул. “Княз Александър I“, както и при кръстовището на ул. “Съборна“ и Градската градина.

На територията на събитието няма да бъдат допускани лица, носещи огнестрелни оръжия, пиротехнически изделия или други опасни предмети. Хора във видимо нетрезво състояние също няма да имат достъп до концерта.

От дирекция “Аварийна помощ и превенция“ съобщиха, че на терен ще бъдат разположени 10 екипа, а Столичната община е осигурила медицинско обслужване по време на празничната вечер.

Благородна Здравкова, зам.-кмет на София по култура, образование, спорт и младежки дейности изрази надежда концертът да се хареса на публиката. Ще има и светлинно дрон шоу, ако метеорологичните условия позволяват.