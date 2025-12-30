IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Бойко Борисов категоричен: Портфейлът на държавата набъбна

Постигнахме рекордна събираемост през 2025 г, добави лидерът на ГЕРБ

30.12.2025 | 16:08 ч. 30
Бойко Борисов, Facebook

Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов пусна ново клипче в социалната мрежа.

“За тази година портфейлът на българската държава набъбна с над 10 млрд. лева. Повече имат всички българи, събрани от това правителство за тази година”, каза Борисов във видеото.

"Постигнахме рекордна събираемост през 2025 г. след удар по контрабандата и сивия сектор, при това - само за 11 месеца. Това означава повече пари за пенсии, заплати и инвестиции, а не за схеми и чадъри", добавя Борисов.

Припомняме, че вчера България получи трето плащане по Националния план за възстановяване и устойчивост (НПВУ) в размер на 1,47 млрд. евро. Плащането беше направено след като Европейската комисия оцени като изпълнени 48 етапа и цели от общо 50, включени в искането за плащане.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

бойко борисов
