Бойко Борисов категоричен: Портфейлът на държавата набъбна

Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов пусна ново клипче в социалната мрежа.

“За тази година портфейлът на българската държава набъбна с над 10 млрд. лева. Повече имат всички българи, събрани от това правителство за тази година”, каза Борисов във видеото.

"Постигнахме рекордна събираемост през 2025 г. след удар по контрабандата и сивия сектор, при това - само за 11 месеца. Това означава повече пари за пенсии, заплати и инвестиции, а не за схеми и чадъри", добавя Борисов.

Припомняме, че вчера България получи трето плащане по Националния план за възстановяване и устойчивост (НПВУ) в размер на 1,47 млрд. евро. Плащането беше направено след като Европейската комисия оцени като изпълнени 48 етапа и цели от общо 50, включени в искането за плащане.