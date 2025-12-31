Край на отоплението на твърдо гориво в 9 столични района

От 1 януари 2026 г. предстои за втора поредна година да влезе в сила забрана за отопление на твърдо гориво за 9 столични района, предаде БГНЕС.

Мярката обхваща районите "Средец", "Красно село", "Изгрев", "Илинден", "Студентски", "Оборище", "Възраждане", "Лозенец", "Триадица". От 2029 г. нискоемисионната зона за битово отопление ще важи за цялата територия на Столична община.

За да подкрепи домакинствата, които попадат в зоната с ограничения, но и да насърчи жителите на цяла София да изберат по-екологични алтернативи за отопление през зимния сезон, Столичната община води активна кампания за подмяна на отоплителните уреди, като вече са подкрепени над 11 000 домакинства, припомнят от "Московска" 33.

Към настоящия момент са подкрепени общо 11 127 домакинства - доставени и монтирани са над 20 000 нови, екологични уреди – предимно високоефективни климатици, котли на пелети и уреди на природен газ.

Въвеждането на НЕЗ е част от по-широк набор от мерки, насочени към всички основни източници на замърсяване, каквито са дървата и въглищата.

Санкциите за нарушителите на забраната за битово отопление на твърдо гориво са в размер от 50 до 500 лв. и се налагат съгласно чл. 41а и чл. 41б от Закона за чистота на атмосферния въздух.

Столичната община апелира към всички граждани, попадащи в обхвата на Нискоемисионната зона, да проявят отговорност, да спазват въведените ограничения и активно да се възползват от възможностите за безплатна подмяна на отоплителните уреди.