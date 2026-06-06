Ваня Стефанова: Прокуратурата не трябва да бъде "бухалка", нито "чадър"

Моята амбиция е да възстановя нормалността в прокуратурата, каза и.ф. главен прокурор Ваня Стефанова в интервю за Българската национална телевизия. Тя очерта като основни приоритети за шестмесечния си мандат укрепването на професионализма в системата и подобряването на диалога между институциите, ефективност на разследванията, резултати, които издържат в съда, както и гарантиране на спокойна и независима работа на прокурорите.

Стефанова посочи, че още в първите дни след встъпването си в длъжност е провела разговори с представители на Министерството на вътрешните работи, Министерството на правосъдието, ДАНС и Агенция „Митници“, като подчерта значението на постоянната координация между службите. По думите ѝ добрата комуникация между институциите е ключова за ефективната работа на системата, а от прокурорите се очаква активност, която да се измерва не с публичност, а с резултати, издържащи в съда.

Тя определи като прецедент за българската прокуратура фактът, че начело на институцията застава жена, но отбеляза, че това следва да се разглежда в контекста на по-широка тенденция жени да заемат водещи постове в държавното управление и съдебната власт. По думите ѝ този факт сам по себе си не следва да определя управленския подход, който трябва да се основава единствено на професионализъм и институционален баланс.

И.ф. главен прокурор подчерта, че прокуратурата не трябва да бъде поставяна в крайни обществени оценки като „бухалка“ или „чадър“, тъй като подобни определения изкривяват общественото възприятие за работата ѝ. Според нея институцията трябва да действа независимо от политически и медийни влияния, като решенията се вземат единствено въз основа на събраните доказателства и закона.

По отношение на разследвания с висок обществен интерес тя коментира, че прокуратурата разчита на взаимодействие с МВР и службите за сигурност при събирането на качествени доказателства, като подчерта, че никой не е над закона, но и никой не трябва да бъде обвиняван без достатъчно основания. Стефанова отбеляза, че обществото често очаква бързи обвинения след подаване на сигнал, но работата на прокуратурата изисква време за анализ и преценка, така че изводите да издържат в съдебна фаза.

Тя съобщи, че по случая със задържания в Белград Стоян Мавродиев е в ход процедура по екстрадиция, като необходимите документи вече са изпратени по компетентност и се очаква произнасяне съобразно международните срокове и процедурите на сръбските власти. По думите ѝ времевият хоризонт зависи както от съдебните процедури, така и от волята на лицето, спрямо което се иска екстрадиция.

Стефанова коментира и случая с незаконното селище в местността Баба Алино край Варна, като посочи, че разследването е комплексно и включва действия на множество институции. По думите ѝ прокуратурата е действала по постъпили сигнали и е давала указания към компетентните органи, като в момента се изяснява дали са били предприети всички необходими административни действия.

Тя обърна внимание и на темата за т.нар. мрежи за влияние в съдебната система, като заяви, че подобни зависимости са нанесли сериозни щети върху доверието в институциите. По думите ѝ в момента се работи по активни досъдебни производства, включително за имотни измами и изнудване, като целта е да бъдат изяснени всички зависимости без изключения.

По случая „Петрохан“ тя определи разследването като безпрецедентно по обем и сложност, включващо множество експертизи от различни области. Стефанова подчерта, че целта на прокуратурата е да се изясни напълно фактическата обстановка и механизмът на настъпилите увреждания, като всички изводи трябва да се основават на експертни заключения.

В заключение и.ф. главен прокурор заяви, че шестмесечният период не е достатъчен за цялостна реформа на системата, но е достатъчен да се покаже посока и управленска воля. По думите ѝ устойчивостта на прокуратурата зависи от легитимното управление и от избора на редовен главен прокурор, а доверието в институцията се гради с работа, а не с публични изяви.