Няма измъкване от фронта: Русия изпраща тежко ранени войници обратно в Украйна

Единият имаше рани по главата и гърдите. Той беше загубил лявото си око и целия си слух. Другият беше сляп с едното око и можеше да вижда само смътни, размазани форми през другото. Третият имаше счупени кости, множество рани от шрапнели, разкъсан лъчев нерв и "напълно безполезна дясна ръка", която "просто е увиснала".

И тримата руски мъже, тежко ранени във войната срещу Украйна, бяха изпратени обратно на фронта въпреки състоянието си, според роднини, приятели и активисти.

Докато Русия се бори да замести войниците, убити и ранени в огромен брой през петата година от пълномащабното си нахлуване в Украйна, има все повече доказателства, че военните връщат мъжете във войната въпреки тежките наранявания и медицинските доклади, според които те не са годни за по-нататъшна бойна служба, съобщава "Радио Свободна Европа".

Ранените войници биват измъквани от домове и болници и след това са изпращани обратно в битка, преди да имат шанс да се измъкнат от военната зона, твърдят активисти.

38-годишният Павел Подгрушни се е записал в армията през 2023 г. Той е бил освободен от затвора малко след като е осъден на осем години за фатална автомобилна катастрофа, според негов роднина на име Дмитрий, чието пълно име не се разкрива от съображения за безопасност. До декември Подгрушни е изпратен на фронта и е хоспитализиран през април 2024 г.

"Той е получил наранявания на главата и гърдите. Загубил е лявото си око. Загубил е слуха си - тъпанчетата му са се спукали", споделя Дмитрий, добавяйки, че Подгрушни е бил изпратен у дома, за да се възстанови, и е обявен за временно негоден за служба, но никога не е получил документите, потвърждаващи този статус. "Защо се тревожиш толкова? Ще дойдат по-късно", цитира Дмитрий главния лекар в болницата в южния град Волгоград, където е бил лекуван. "Не могат да го върнат в армията без око."

Но семейството му се страхува, че точно това се е случило.

"Невероятно"

Миналия септември Подгрушни е повикан в наборен център. По-късно е обявен за дезертьор и прекарва шест месеца в борба за официално уволнение. Един ден, внезапно, е задържан и телефонът му е конфискуван, а семейството му не е чуло нищо от него оттогава.

"Той просто няма да оцелее и месец в бойната зона", казва Дмитрий. "Това би било невероятно."

Случаят на Подгрушни не е уникален, казва Игор, активист за правата на човека. Той дава пример с Михаил, който е отгледан в сиропиталище и е тежко ранен три месеца след подписването на договор през юни 2024 г., оставяйки със силно ограничено зрение в едното око.

След като се е затруднил да получи дори основно лечение, медицинска комисия "го е обявила за годен за служба за пет минути, задържала го е и на следващия ден го е изпратила - сляп - на фронта", твърди Игор, който не е пожелал фамилното му име да бъде публикувано от съображения за сигурност.

Според Игор все по-чести са случаите, в които военни офицери идват в домовете на войници, уволнени по медицински причини, и ги връщат на служба.

"Принуждават ги да подпишат нов договор. Обикновено са заключени в караулната за няколко дни. Просто са оставени в казармата, в килия, без храна и вода. И са принудени да подпишат документ, в който се посочва, че последното заключение на военно-медицинската комисия е "фалшиво", обяснява той. "След това те организират нова комисия за тях, която обявява войника за годен за служба. Няма изход. Ранените и техните семейства са просто зашеметени, докато собствената им армия ги измъква от домовете им, слепи и на патерици. Но ситуацията се влошава още повече. За да избегнат търсенето на уволнени войници на адреси, където може да не са регистрирани, командирите понякога спестяват време, като ги измъкват директно от болницата."

"До последната капка кръв"

Това се е случило и с 26-годишния Андрей Перевалов, според неговият приятел Сергей.

"Той има фрактури, множество шрапнелни рани по цялото тяло, наред с други наранявания, а дясната му ръка виси до тялото му", разказва Андрей за Перевалов, който според него е бил тежко ранен два пъти и сега е "просто недееспособен".

Въпреки това, казва Сергей, военните "го отвели директно на фронта, в бойната зона" близо до Покровск, град в Донецка област, който Русия превзе в началото на тази година след много месеци смъртоносни боеве.

"Той записва гласови съобщения за мен - чуваха се експлозии на заден план. В това състояние не е боец, а те дават заповед да се "движи напред". Какво става? Просто хвърлят тела из цяла Украйна ли? Притискат ни до последната капка кръв?", пита Сергей.

Някои ранени войници дори не стигат до болницата, отбелязва Игор, преди да им бъде наредено да се присъединят към нова атака срещу украинските сили.

Ранените войници се свързват с частите си "от окоп или разрушена сграда. Казват ви името, възрастта, къде и как са били ранени. Командирите просто отказват да ги хоспитализират, дори ако раните са отворени", твърди той пред RFE/RL.

Той описва скорошен случай в Донецка област на Украйна, където се водят едни от най-смъртоносните боеве, докато Русия се опитва да превземе провинцията изцяло.

"23-годишен мъж с позивна "Поет" на име Артьом Широков. След поредното нападение той е сериозно ранен - парче шрапнел в крака, ръката и гърба. "Куцаш и кървиш, но можеш да се движиш? Отиваш в атака!", казва активистът. "Ще се върне ли такъв "боец" от следващата си бойна мисия? Малко вероятно."

Човешка сила и мобилизация

Правителството на руския президент Владимир Путин предприе множество стъпки за поддържане на числеността на войските на фона на огромните жертви: близо 500 000 убити от началото на пълномащабното нахлуване, според оценка на британското разузнаване от края на май.

Военните агресивно вербуват затворници, пияни мъже и бездомни и обещават високо заплащане и бонуси за войниците и семействата на убитите бойци.

Миналия месец Путин подписа указ, освобождаващ новите попълнения от дългове до 10 милиона рубли (137 000 долара). Досега той избягва да нарежда масова мобилизация, тъй като широкомащабната мобилизация, която той обяви през септември 2022 г., накара стотици хиляди руснаци да избягат от страната.

Мирните преговори с посредничеството на САЩ са замразени и няма признаци за край на войната. На този фон Русия печели много бавно в Донецк и други фронтови райони, а в някои периоди губи повече територии, отколкото печели.

Бато-Мунко Цибенов е служил в родния си регион Бурятия, когато Путин е започнал пълномащабното нахлуване. Помощник-артилерист и оператор на гранатомет, той е ранен от експлозия на мина през март 2024 г.

"Първия път той прекара месец във възстановяване, а през април 2024 г. го върнаха в Украйна", споделя бившият му съсед Дашима пред RFE/RL. "Шест месеца по-късно той се върна в Бурятия след ново нараняване. Казват, че всички пръсти на десния му крак са били ампутирани. Едва е можел да ходи из селото с бастун. Но на следващия април го отведоха отново. Той почина същия месец, буквално няколко дни по-късно."