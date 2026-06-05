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Лавров: Европа просто отмени преврата в Украйна

В очите на Европа конфликтът започна с предполагаемото "анексиране" на Крим от Русия

05.06.2026 | 07:57 ч. 20
Снимка: БГНЕС/ EPA

Снимка: БГНЕС/ EPA

 Европейците просто отмениха част от историята около държавния преврат в Украйна. Руският външен министър Сергей Лавров заяви това в интервю за "Известия" на Международния икономически форум в Санкт Петербург (СПИЕФ).

"Обвиняват ни в "анексирането" на Крим през 2014 г., но тогава, докато все още водехме преговори с Европа, ние посочихме, че това е било предшествано от държавен преврат. А пучистите, още на втория ден, веднага обявиха намерението си да отменят статута на руския език и изпратиха въоръжени бойци да щурмуват Върховния съвет на Крим. И в отговор кримчаните проведоха референдум. Тази част от историята е отменена от европейците", отбеляза министърът.

Лавров посочи, че според тях всичко е започнало с предполагаемото „анексиране“ на Крим от Русия.

"По подобен начин, според тях, не е имало нападение срещу Южна Осетия, а Русия просто е "окупирала" част от Грузия, Абхазия и Южна Осетия. И те все още действат на тази основа", добави той.

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Тагове:

Лавров Крим Русия Украйна война Европа
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