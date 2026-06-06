Кара Делевин с тежки самопризнания за секса и дрогата

Британският супермодел и актриса Кара Делевин направи тежки самопризнания за секса и дрогата в подкаста Call Her Daddy.

Тя призна, че сексуалните ѝ експерименти са се случвали под влиянието на наркотици, често е фантазирала за тях, но не е искала да действа.

"Отне ми известно време, за да разбера наистина, че съм била сексуализирана. Никога преди не съм го признавала, не съм искала да се справям с това, не съм се оправдавала и не съм се чувствала зле за това. Позволявах на хората да се възползват от мен сексуално, защото понякога чувствах, че това е всичко, на което съм способна", обясни моделът.

Според нея това осъзнаване е предизвикало мисли за самоубийство. Делевин добави, че се чувства виновна и недостойна за кариерните си постижения.

"Самоубийствените мисли се завърнаха, когато бях на върха на славата си, когато трябваше да бъда най-щастливият човек на света, но се чувствах виновна, че не заслужавах нищо от това. Бях много близо до това да си отнема живота“, заключи звездата от модния подиум, без да назовава нападателите си.

В същия подкаст тя разкри, че е употребявала наркотици всеки ден. Делевин обясни, че в началото те са ѝ помагали да се справи с емоционалните проблеми, свързани с болестта и психичното здраве на майка ѝ, но с течение на времето е станала дълбоко пристрастена към тях.

"Когато за първи път започнах да употребявам наркотици, това беше по социални причини. Но после осъзнах, че е лошо, когато започнах да го правя сама, и наистина ми харесваше. Хората не ме съдеха за това и аз не се съдех. Можех просто да изчезна. Дълбоко в себе си знаех, че това е проблем", призна тя, добавяйки, че не само е употребявала наркотици, но и ги е продавала поради липса на пари.

Делевин също така заяви, че е продължила да употребява наркотици в разгара на кариерата си, като основно е взимала кокаин.