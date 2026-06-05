Русия превзема Украйна, Украйна си връща територия - кой лъже?

Руският президент Владимир Путин заяви, че армията му напредва ежедневно по всички направления, и ѝ приписа завземането на територия, която надхвърля повече от четири пъти площта на Украйна, написа базираната в Нидерландия медия The Moscow Times.

"През последното време, няма да назовавам броя на населените места, защото се страхувам да не сбъркам, но руската армия постави под свой контрол приблизително 2440 квадратни километра", каза той на среща с ръководители на международни информационни агенции.

Площта на Украйна в международно признатите ѝ граници отпреди окупацията на Крим и старта на войната между подкрепяните от Москва отцепници в Източна Украйна през 2014 г. е около 603,6 хиляди квадратни километра. В официалната стенограма на сайта на Кремъл думата „хиляди“ е премахната от цитата на Путин, като е оставена цифрата "2440 квадратни километра".

Путин съобщи, че Русия е завладяла "напълно", на 100%, самопровъзгласилата се Луганска народна република и е напреднала в Донецка област.

"Съвсем наскоро Украйна контролираше около 25% от тази част на Донецка област, а сега вече под 15%", уточни той. По думите му Русия заема и "80% от Запорожка област".

Путин подчерта, че завземането на украински територии "продължава в ежедневен режим"

В действителност обаче руската армия отстъпва от предишно окупирани райони вече втори пореден месец. Според изчисления на американския Институт за изследване на войната (ISW) нетните загуби през април са били 116 км², а през май са се увеличили до 281,1 км². Анализаторите оценяват, че от декември 2025 г. до май 2026 г. руските сили са напреднали в Украйна само с 40,64 км² в сравнение с 515,84 км² за същия период на 2024-2025 г.

Това е първото регистрирано свиване на територията под руски контрол от 2023 г. насам, когато Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) предприеха контранастъпление. Според данните на ISW през последните два месеца руските военни са загубили почти всичко, което са завзели от януари до март.

Анализаторите обясняват бавното напредване на руските войски със значителни промени на бойното поле. Сред тях са наземните контраатаки на ВСУ, засилените украински удари на средни разстояния с масово използване на дронове, блокирането на терминалите Starlink за руските въоръжени сили през февруари 2026 г., както и ограничаването на работата на Telegram на фронта от страна на Кремъл.

Фактът, че украинците освобождават части от своята територия, се признава и от Пентагона. По данни на американското военно ведомство през първите месеци на 2026 г. ВСУ са си върнали около 400 км².

В края на май източник на The Guardian, запознат с дискусиите в Кремъл, заяви, че Путин получава изкривена информация за случващото се на фронта.

"Разбира се, чиновниците и военните рисуват на президента розова картина. Те го лъжат. Така работи системата, която Путин е изградил", отбеляза източникът.