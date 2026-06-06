Костадин Костадинов: Във Варна има групировка въоръжени украинци

Костадин Костадинов заяви, че във Варна има въоръжени украинци, които действали като групировка.

"Структурирани са като всяка една мафиотска организация - изключително добре. Разполагат с много сериозен автопарк, разполагат с бази, оръжия, огромни пари в брой, разполагат с чадър от украинското посолство", каза пред БНТ лидерът на "Възраждане".

По думите му досега България е трябвало да екстрадира украинската посланичка заради намесата ѝ за взимането на безпрецедентното решение на ДАНС да оттегли заповедта си за експулсирането на Олег Невзоров, както и за твърдението, което предстои да се докаже, че украинският предприемач е напуснал страната ни с автомобил на украинското посолство.

"Нашият глас не беше чуван, защото гласът на истината трудно се чува в българската политика, а в "Баба Алино" ставаше дума за едно много голямо престъпление. Което беше прикривано на местна почва от ПП-ДБ и общинската администрация, управлявана от ПП-ДБ, а на национално ниво от управлението на ГЕРБ, ДПС и БСП и то в много сериозна симбиоза с украинската държава и с украинското посолство тук", заяви Костадинов.

Местната власт е била напълно наясно със случващото се в началото на 2023 г. още по времето на управлението на кмета на ГЕРБ Иван Портних и продължава по същия начин при управлението на ПП-ДБ.

Лидерът на "Възраждане" определи поведението на кмета на Варна Благомир Коцев като нагло и затова от партията му поискали оставката.

"Коцев обяснява, че не е знаел за случая, а ние разбрахме от неговия заместник. Виждаме как едни партии, които уж са в много сериозен сблъсък, почти антагонистично настроени една спрямо друга, а реално погледнато работят в перфектна симбиоза, когато трябва да опазят интереса на една украинска престъпна групировка, превръщаща Българското Черноморие в анклав", каза Костадинов.

Той допълни, че Коста Стоянов ще изнесе в близките дни данни за други подобни незаконни строежи.