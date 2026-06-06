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Украински дронове удариха военна база край Санкт Петербург

Поразиха и нефтохранилище в Краснодарския край

06.06.2026 | 14:22 ч. Обновена: 06.06.2026 | 14:22 ч. 11
Снимка: БГНЕС/ЕРА

Снимка: БГНЕС/ЕРА

Украински дронове са нанесли удари през нощта по нефтохранилище в руския Краснодарски край и по военна база в района на Санкт Петербург, съобщи днес украинският президент Володимир Зеленски, цитиран от Ройтерс.

В публикация в социалната мрежа Екс Зеленски заяви, че действията са част от отговора на Украйна на продължаващите руски атаки.

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"Русия трябва да сложи край на войната и да спре атаките си срещу човешки животи. Всяка несправедливост, извършена срещу Украйна, ще получи справедлив отговор", написа украинският държавен глава.

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