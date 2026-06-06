Украински дронове удариха военна база край Санкт Петербург

Украински дронове са нанесли удари през нощта по нефтохранилище в руския Краснодарски край и по военна база в района на Санкт Петербург, съобщи днес украинският президент Володимир Зеленски, цитиран от Ройтерс.

В публикация в социалната мрежа Екс Зеленски заяви, че действията са част от отговора на Украйна на продължаващите руски атаки.

"Русия трябва да сложи край на войната и да спре атаките си срещу човешки животи. Всяка несправедливост, извършена срещу Украйна, ще получи справедлив отговор", написа украинският държавен глава.