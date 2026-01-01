Честита Нова година! Да е здрава, щастлива и много поводи за усмивки и наздравици!

За много години, българи!

Екипът на Dnes.bg ви пожелава здраве – за вас и вашите близки, щастие във всеки ден и много поводи за усмивки и наздравици около празничната трапеза.

Нека 2026 година донесе повече спокойствие, вдъхновение и сбъднати мечти, повече добри новини и поводи за оптимизъм. Да бъде година на нови възможности, смели решения и вяра, че утрешният ден може да бъде по-добър.

Благодарим ви, че бяхте с нас през изминалата година. Оставаме заедно и през новата – с надежда, отговорност и поглед напред.

А сега любимите хора прегърнете, шампанско в чашите сипете и наздраве им кажете! За много години!

Честита Нова 2026 година!