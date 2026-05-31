Днес ще е слънчево и топло, краткотрайни валежи следобед

Максимални температури между 26° и 31°, за София около 28°

31.05.2026 | 06:00 ч. 8
Снимка БГНЕС

Днес преди обяд над голяма част от страната ще бъде предимно слънчево, сочи прогнозата за времето на НИМХ. От запад облачността отново ще се увеличава. В следобедните часове ще се развива купеста и купесто-дъждовна и на много места, главно в планинските и източните райони, ще има краткотрайни валежи от дъжд с гръмотевици.

Максималните температури ще бъдат между 26° и 31°, по Черноморието - между 23° и 26°, за София - около 28°.

Над планинските масиви

на Западна България още преди обяд купестата и купесто-дъждовната облачност ще се увеличава, а в следобедните часове и над масивите от Централна и Източна България.

На много места ще има краткотрайни валежи с гръмотевици. Ще продължи да духа умерен, по високите части и силен северозападен вятър.

Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 19°, на 2000 метра - около 11°.

По Черноморието предимно слънчево

ще бъде в часовете преди обяд. След обяд ще има значителна купеста и купесто-дъждовна облачност.

На много места ще има валежи от дъжд с гръмотевици. Ще духа умерен западен вятър. Максималните температури ще бъдат между 23° и 26°.

