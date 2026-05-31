Конна полиция и кучета митничари на детско изложение в София

Конна полиция, демонстрации на специално обучени кучета от Агенция „Митници“ и възможност за снимка с Купата на България са сред акцентите в програмата на KIDS EXPO SOFIA 2026, което се провежда до 1 юни на площадното пространство около храм-паметника „Св. Александър Невски“ в София.

Международното изложение за деца и семейства е част от Културния календар на Столична община и предлага десетки образователни, спортни и интерактивни активности за деца и родители при свободен вход.

Една от най-големите атракции за най-малките посетители ще бъде зоната на Конна полиция. В събота и неделя между 10:00 и 12:00 часа децата ще могат да се срещнат отблизо с полицейските коне и техните водачи, а на 1 юни конните полицаи ще бъдат отново част от програмата между 17:00 и 19:00 часа.

Всеки ден от 17:00 часа започва и специалната сценична програма на изложението. В нея са включени демонстрации на кучетата от Агенция „Митници“, представяния на държавни институции, спортни клубове и детски организации, както и различни игри и занимания за посетителите.

Футболните фенове също ще имат специален повод да посетят експото. В неделя от 10:00 до 12:00 часа на шатрата на ЦСКА ще бъде изложена Купата на България, спечелена от отбора преди дни. Посетителите ще могат да се снимат с трофея и да видят отблизо една от най-престижните награди в българския футбол, съобщи БНР.

През четирите дни на събитието децата могат да изпробват различни спортове, сред които волейбол, тенис, катерене и бокс, под ръководството на треньори и инструктори от спортни федерации и клубове. Спортната зона е сред най-посещаваните пространства на изложението и дава възможност на малчуганите да открият нови интереси и таланти.

Освен богата програма, KIDS EXPO SOFIA 2026 има и важна обществена мисия. Организаторите провеждат благотворителна кампания за събиране на средства за закупуването на нова линейка за София. В рамките на изложението са разположени шест специални дарителски кутии, изрисувани от деца от столични училища и детски градини. Голямата цел на инициативата е набиране на 50 000 евро за нов автомобил на Спешна помощ.

Събитието продължава до 1 юни и събира на едно място спортни федерации, образователни организации, държавни институции и десетки партньори, които предлагат преживявания и полезни занимания за цялото семейство.