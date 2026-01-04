800 екипа на “Пътна полиция” ще контролират движението днес

Заради очакваното “голямо прибиране” към големите градове днес над 800 екипи на “Пътна полиция” се очаква да контролират интензивния трафик. Основната цел е осигуряване на нормално пътуване.

До 20 часа ще бъде ограничено движението по трите автомагистрали в посока към София за камионите над 12 тона, съобщава БНТ.

Само от 24 декември до 1 януари са съставени близо 28 хиляди акта за различни нарушения. Това съобщиха от Главна дирекция "Национална полиция". От тях 371 са случаите, свързани с употреба на алкохол и наркотични вещества.

"Пътна полиция" призовава участниците в движението да бъдат отговорни и толерантни на пътя.