Новини Днес | 52

Село Смочево остана без вода по Коледа заради запушен водопровод

Водопроводът е стар, авариите са части, каза кметът на селото

05.01.2026 | 12:35 ч. 0
БГНЕС

БГНЕС

Запушване с наноси и шума на довеждащия водопровод остави без вода планинското с. Смочево, каза за БНР кметът Стефка Зашева. Аварийна група вече е отстранила проблема. 

Същевременно са прави ремонт на водохващането "Робовица" в планината, откъдето се осигурява вода освен за Смочево и за още две села - Слатино и Мурсалево. И водохващането и довеждащият водопровод са изграждани преди повече от 70 години и често има аварии. Така станало и в навечерието на празниците, подчерта кметът на селото.

Ремонт на водохващането "Робовица" на река Рилица се извършва за близо 800 хил. лева от кюстендилска фирма. Средствата са осигурени по фонд "Бедствия и аварии" от Междуведомствената комисия. Срокът за приключване е 60 календарни дни, считано от подписването на договора с областната управа, което стана в края на ноември 2025 година.

село Смочево водопровод авария без вода
