Лев, евро, превалутиране... за пети път търсим думата на годината

За пети път сайтът "Как се пише" стартира допитването за дума на годината.
"Търсим знаковите думи, с които сме белязали темите, проблемите, вълненията на отминалата година. Всеки може да се включи с предложения за думи на годината. Няма ограничения, може да предложите повече от една-две думи. Ще систематизираме всички предложения и ще съставим списък с 30-те думи и изрази, за които сме получили най-много предложения. С жури ще сведем думите до 10, които ще включим в анкета и отново ще се включат хората", обясни филологът и основател на "Как се пише" д-р Павлина Върбанова пред Bulgaria ON AIR.
Тя добави, че когато хората предлагат думи на годината, те подхождат в по-голяма степен емоционално, така че можем "да се докоснем и до душевните вълнения на българина с тази кампания".
"Стремежът ни е да направим мащабно социологическо проучване. Всеки може да гласува на тези "избори". В третия етап ще може по един път от IP адрес да се гласува. Имаме жури, на което много държим - доц. Георги Лозанов, Веселина Седларска, Иван Ланджев, д-р Върбанова и аз. Вече има предложения. Думите са най-бързата социология и голямо оръжие", каза на свой ред учителят и журналист Доротея Николова в "България сутрин".
Оказва се, че вече има и дума "левро".
Върбанова отбеляза, че сега се вълнуваме от лева и еврото, а няколко предложения вече има за думата "превалутиране".
"Думата "евро" има форма за множествено число - евра, но тя следва да се употребява само в личен разговор. Не бива да допускаме евра в публичната реч. Бройната форма "лева" се настанява и като обикновена форма за множествено число, което е неправилно. Рестото се връща в "левове", разясни филологът.
Д-р Върбанова изтъкна, че придържането към книжовния български език е въпрос на придържане към определен стандарт.
Трябва да държим нивото на българския език високо, категорична е тя.
"Националното самочувствие се базира и върху националния ни език. Надявам се да стане модерно да пазим езика си, да го почитаме. Загърбили сме словотворчеството, не измисляме нови думи", каза още Доротея Николова.